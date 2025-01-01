Кацапи вдарять по «Бандерштату» - Гузь

Ігор Гузь заявив, що виступає проти проведення фестивалю до завершення війни, бо вважає, що такий захід може стати мішенню для російських ударів.



Про це розповів Ігор Гузь на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.



«Мені здається, що де б ми не проводили Бандерштат, кацапи зроблять так, щоб влучити туди. Показово», — сказав він.



Гузь наголосив, що несе відповідальність за безпеку людей:

«Уяви собі — 15 тисяч людей, і летить “Калібр” чи “Іскандер”. І хто потім до кінця життя несе відповідальність? Тому я жорстко наполіг: до кінця війни — ніяких фестивалів».



Політик підтвердив, що нині триває дискусія щодо перенесення фестивалю до Києва після війни:

«Йде дискусія про те, щоб перенести фестиваль до Києва. Думаю, що так — столиця є столиця, там більше можливостей для розвитку».



