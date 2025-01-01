Гузь пояснив, чому не воює на фронті

Народний депутат від Волиніпояснив, що не пішов у ЗСУ, бо ухвалив рішення працювати в парламенті.Про це він говорив на подкасті“Вечірній Луцьк”.На питання, чи часто йому закидають, що він не на фронті, Гузь запевнив: “Перший рік закидали, а зараз - зовсім ні”.“Перші тижні і місяці мене “їло” з середини теж… Бо багато ж хлопців пішло, дивись, і загинули наші козаки з Національного Альянсу. Не кажу, що це не їсть зараз, напевно, воно притупилося” - сказав нардеп.“Тоді такий був час, коли я працював в окрузі, ми організовували тероборону, ДФТГ, організували Центр захисту Волині. Потім допомога, ми зробили “Фронтовий пікап”, біля 200 автомобілів допомогли закупити. То розумієш, я втягнувся в ці речі, і вони теж корисні” - додав він.“Це для будь-кого важке рішення. Але парламент повинен працювати. Тому в цій ситуації прийняв таке рішення: все-таки працюю в парламенті” - резюмував Гузь.