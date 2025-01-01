Гузь пояснив, чому не воює на фронті

Гузь пояснив, чому не воює на фронті
Народний депутат від Волині Ігор Гузь пояснив, що не пішов у ЗСУ, бо ухвалив рішення працювати в парламенті.

Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.

На питання, чи часто йому закидають, що він не на фронті, Гузь запевнив: “Перший рік закидали, а зараз - зовсім ні”.

“Перші тижні і місяці мене “їло” з середини теж… Бо багато ж хлопців пішло, дивись, і загинули наші козаки з Національного Альянсу. Не кажу, що це не їсть зараз, напевно, воно притупилося” - сказав нардеп.

“Тоді такий був час, коли я працював в окрузі, ми організовували тероборону, ДФТГ, організували Центр захисту Волині. Потім допомога, ми зробили “Фронтовий пікап”, біля 200 автомобілів допомогли закупити. То розумієш, я втягнувся в ці речі, і вони теж корисні” - додав він.

“Це для будь-кого важке рішення. Але парламент повинен працювати. Тому в цій ситуації прийняв таке рішення: все-таки працюю в парламенті” - резюмував Гузь.

ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З ІГОРЕМ ГУЗЕМ:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гузь пояснив, чому не воює на фронті
Сьогодні, 18:24
На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі
Сьогодні, 18:07
Народила у 16: історія волинянки, яка не злякалася дорослого життя
Сьогодні, 17:52
Як карають військових волинського ТЦК
Сьогодні, 17:16
У Луцьку рідним загиблих військових вручили державні нагороди
Сьогодні, 17:09
Медіа
відео
1/8