Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північно-західних районах туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північно-західних районах туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку буде понижений тиск води у кількох мікрорайонах
Сьогодні, 19:02
Гузь пояснив, чому не воює на фронті
Сьогодні, 18:24
На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі
Сьогодні, 18:07