Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 9 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 жовтня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північно-західних районах туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



