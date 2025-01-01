Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 9 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 9 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 9 жовтня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північно-західних районах туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку буде понижений тиск води у кількох мікрорайонах
Сьогодні, 19:02
Гузь пояснив, чому не воює на фронті
Сьогодні, 18:24
На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі
Сьогодні, 18:07
Народила у 16: історія волинянки, яка не злякалася дорослого життя
Сьогодні, 17:52
Медіа
відео
1/8