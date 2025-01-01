У Луцьку буде понижений тиск води у кількох мікрорайонах

У Луцьку буде понижений тиск води у кількох мікрорайонах
У Луцьку 9 жовтня через заміну ділянки водогону на Карпенка-Карого буде понижений тиск води у деяких мікрорайонах та на кількох вулицях.

Про це 8 жовтня попередили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал", пише Суспільне.

Тиск водопостачання понизять з 9 години до завершення робіт за адресами:

Вишків;

Привокзальний район;

вул. Гущанська;

вул. Ківерцівська,

33 і 40 мікрорайони.

За словами комунальників, після завершення робіт подачу води відновлять у повному обсязі. Коли саме це станеться — не уточнюють.

