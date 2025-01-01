У Луцьку буде понижений тиск води у кількох мікрорайонах
Сьогодні, 19:02
У Луцьку 9 жовтня через заміну ділянки водогону на Карпенка-Карого буде понижений тиск води у деяких мікрорайонах та на кількох вулицях.
Про це 8 жовтня попередили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал", пише Суспільне.
Тиск водопостачання понизять з 9 години до завершення робіт за адресами:
Вишків;
Привокзальний район;
вул. Гущанська;
вул. Ківерцівська,
33 і 40 мікрорайони.
За словами комунальників, після завершення робіт подачу води відновлять у повному обсязі. Коли саме це станеться — не уточнюють.
