У Луцьку буде понижений тиск води у кількох мікрорайонах





Про це 8 жовтня попередили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал", пише



Тиск водопостачання понизять з 9 години до завершення робіт за адресами:



Вишків;



Привокзальний район;



вул. Гущанська;



вул. Ківерцівська,



33 і 40 мікрорайони.



За словами комунальників, після завершення робіт подачу води відновлять у повному обсязі. Коли саме це станеться — не уточнюють.

