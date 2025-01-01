На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі

На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі
На Тернопільщині у Почаївській лаврі проводять обшуки у справі про шахрайство, передає Укрінформ із посиланням на місцеву поліцію.

"Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - ред.) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи", – повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.

Процесуальний супровід у даному кримінальному провадженні здійснюють працівники Кременецького районного відділу Управління СБУ у Тернопільській області.

На початку цього року УПЦ МП намагалась уникнути перевірки в рамках інвентаризації у Почаївській лаврі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Почаївська лавра, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гузь пояснив, чому не воює на фронті
Сьогодні, 18:24
На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі
Сьогодні, 18:07
Народила у 16: історія волинянки, яка не злякалася дорослого життя
Сьогодні, 17:52
Як карають військових волинського ТЦК
Сьогодні, 17:16
У Луцьку рідним загиблих військових вручили державні нагороди
Сьогодні, 17:09
Медіа
відео
1/8