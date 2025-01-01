На Тернопільщині проводять обшуки в Почаївській лаврі





"Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - ред.) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи", – повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.



Процесуальний супровід у даному кримінальному провадженні здійснюють працівники Кременецького районного відділу Управління СБУ у Тернопільській області.



На початку цього року УПЦ МП намагалась уникнути перевірки в рамках інвентаризації у Почаївській лаврі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Тернопільщині у Почаївській лаврі проводять обшуки у справі про шахрайство, передає Укрінформ із посиланням на місцеву поліцію."Співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Тернопільській області в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрите за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою - ред.) проводять обшуки на території Почаївської лаври, зокрема вилучають документи", – повідомив речник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета.Процесуальний супровід у даному кримінальному провадженні здійснюють працівники Кременецького районного відділу Управління СБУ у Тернопільській області.На початку цього року УПЦ МП намагалась уникнути перевірки в рамках інвентаризації у Почаївській лаврі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію