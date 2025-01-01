Як карають військових волинського ТЦК

На Волині є підтверджені факти порушень з боку військовослужбовців ТЦК: частину винних покарано, інші справи ще розслідують правоохоронці.Про це повідомила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СПу подкасті«Вечірній Луцьк».За її словами, такі випадки — поодинокі, однак вони мали наслідки для винних.«Це були поодинокі випадки перевищення службових повноважень, і щодо таких випадків прийняті відповідні кадрові рішення. Особи були переміщені до інших військових формувань», — зазначила Кравчук.Водночас наголосила вона, навіть якщо військовослужбовець переведений, це не звільняє його від відповідальності:«Такі особи не звільнені від кримінальної відповідальності — вони далі несуть відповідальність за свої вчинки».Усі випадки порушень, за її словами, розслідують правоохоронні органи — Військова служба правопорядку, поліція, ДБР або СБУ.«У разі підтвердження порушень після розслідування вже надається правова оцінка іншими правоохоронними органами, такими як Військова служба правопорядку чи Державне бюро розслідувань», — пояснила вона.Кравчук також розповіла, що за серпень 2025 року на Волині зафіксували, у яких громадяни заявляли про нібито порушення з боку ТЦК. Після перевірки підтвердилися лишез них.«Після проведення перевірки у 4 відео ми побачили порушення не лише з боку громадян, а й з боку військовослужбовців. У 24 інших випадках — лише з боку громадян», — уточнила вона.Якщо порушення з боку військових підтверджуються, матеріали одразу передаються до поліції:«Ми зобов’язані повідомити про це правоохоронні органи. Ми не приховуємо, якщо справді були якісь порушення — це було б порушенням законодавства».Окремо пресофіцерка підтвердила, що у Волинському ТЦК фіксували спроби дати хабар військовослужбовцям:«На жаль, бували такі випадки, вони стаються по сьогоднішній день — задля уникнення мобілізації. Але військовослужбовці, які проводять оповіщення, — це люди, що пройшли бойовий шлях, здебільшого з інвалідністю. Вони абсолютно нетолерантні до неправомірної вигоди».