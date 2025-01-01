Як карають військових волинського ТЦК
Сьогодні, 17:16
На Волині є підтверджені факти порушень з боку військовослужбовців ТЦК: частину винних покарано, інші справи ще розслідують правоохоронці.
Про це повідомила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».
За її словами, такі випадки — поодинокі, однак вони мали наслідки для винних.
«Це були поодинокі випадки перевищення службових повноважень, і щодо таких випадків прийняті відповідні кадрові рішення. Особи були переміщені до інших військових формувань», — зазначила Кравчук.
Водночас наголосила вона, навіть якщо військовослужбовець переведений, це не звільняє його від відповідальності:
«Такі особи не звільнені від кримінальної відповідальності — вони далі несуть відповідальність за свої вчинки».
Усі випадки порушень, за її словами, розслідують правоохоронні органи — Військова служба правопорядку, поліція, ДБР або СБУ.
«У разі підтвердження порушень після розслідування вже надається правова оцінка іншими правоохоронними органами, такими як Військова служба правопорядку чи Державне бюро розслідувань», — пояснила вона.
Кравчук також розповіла, що за серпень 2025 року на Волині зафіксували 28 відео, у яких громадяни заявляли про нібито порушення з боку ТЦК. Після перевірки підтвердилися лише чотири з них.
«Після проведення перевірки у 4 відео ми побачили порушення не лише з боку громадян, а й з боку військовослужбовців. У 24 інших випадках — лише з боку громадян», — уточнила вона.
Якщо порушення з боку військових підтверджуються, матеріали одразу передаються до поліції:
«Ми зобов’язані повідомити про це правоохоронні органи. Ми не приховуємо, якщо справді були якісь порушення — це було б порушенням законодавства».
Окремо пресофіцерка підтвердила, що у Волинському ТЦК фіксували спроби дати хабар військовослужбовцям:
«На жаль, бували такі випадки, вони стаються по сьогоднішній день — задля уникнення мобілізації. Але військовослужбовці, які проводять оповіщення, — це люди, що пройшли бойовий шлях, здебільшого з інвалідністю. Вони абсолютно нетолерантні до неправомірної вигоди».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Яка зарплата у працівників ТЦК на Волині: подробиці
