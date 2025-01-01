У Луцьку рідним загиблих військових вручили державні нагороди
Сьогодні, 17:09
Міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами сімей загиблих захисників України та вручив державні нагороди, присвоєні, на жаль, посмертно їхнім рідним. Він висловив найщиріші співчуття матерям, батькам, дружинам, дітям полеглих та вдячність за належне виховання й підтримку воїнів.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
“Те, що сьогодні в нашому місті дітки можуть ходити у садочки, навчатися в школах, дорослі працювати і утримувати свої сім’ї, а не цілодобово сидіти у підвалах – у цьому велика заслуга ваших рідних. Нехай ці державні нагороди будуть для вас згадкою про їх велике серце, мужність і любов до України”, – зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено десять жителів Луцької громади:
солдата Войтюка Богдана Вікторовича. Орден отримували мати — Галина Володимирівна та дружина — Юлія Олександрівна;
солдата Новосада Олександра Васильовича. Нагороду вручено сину— Денису;
старшого солдата Бессонова Володимира Олеговича. Орден отримували мати — Тетяна Євгенівна та дружина — Анастасія Олександрівна;
капітана Сингаївського Андрія Миколайовича. Нагороду вручено дружині — Юлії Вікторівні;
молодшого сержанта Никитишина Віталія Ярославовича. Орден отримували мати — Тетяна Сильвестрівна, батько — Ярослав Петрович, донька — Анастасія;
солдата Антонюка Павла Миколайовича. Нагороду вручено матері— Лідії Олександрівні;
молодшого сержанта Клімчука Олексія Євгеновича. Орден отримала дружина — Ольга Василівна;
солдата Костюка Максима Юрійовича. Нагороду вручено матері — Юлії Леонідівні;
сержанта Веремчука Сергія Івановича. Орден отримала мати — Емілія Сергіївна;
сержанта Ткача Романа Леонідовича. Нагороду отримували мати — Наталія Василівна, батько — Леонід Васильович, дружина — Ірина Миколаївна, дочка — Кіра.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено сержанта Серганчука Андрія Миколайовича (посмертно). Орден отримували мати — Світлана Василівна, дружина — Наталія Ігорівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
“Те, що сьогодні в нашому місті дітки можуть ходити у садочки, навчатися в школах, дорослі працювати і утримувати свої сім’ї, а не цілодобово сидіти у підвалах – у цьому велика заслуга ваших рідних. Нехай ці державні нагороди будуть для вас згадкою про їх велике серце, мужність і любов до України”, – зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено десять жителів Луцької громади:
солдата Войтюка Богдана Вікторовича. Орден отримували мати — Галина Володимирівна та дружина — Юлія Олександрівна;
солдата Новосада Олександра Васильовича. Нагороду вручено сину— Денису;
старшого солдата Бессонова Володимира Олеговича. Орден отримували мати — Тетяна Євгенівна та дружина — Анастасія Олександрівна;
капітана Сингаївського Андрія Миколайовича. Нагороду вручено дружині — Юлії Вікторівні;
молодшого сержанта Никитишина Віталія Ярославовича. Орден отримували мати — Тетяна Сильвестрівна, батько — Ярослав Петрович, донька — Анастасія;
солдата Антонюка Павла Миколайовича. Нагороду вручено матері— Лідії Олександрівні;
молодшого сержанта Клімчука Олексія Євгеновича. Орден отримала дружина — Ольга Василівна;
солдата Костюка Максима Юрійовича. Нагороду вручено матері — Юлії Леонідівні;
сержанта Веремчука Сергія Івановича. Орден отримала мати — Емілія Сергіївна;
сержанта Ткача Романа Леонідовича. Нагороду отримували мати — Наталія Василівна, батько — Леонід Васильович, дружина — Ірина Миколаївна, дочка — Кіра.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено сержанта Серганчука Андрія Миколайовича (посмертно). Орден отримували мати — Світлана Василівна, дружина — Наталія Ігорівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як карають військових волинського ТЦК
Сьогодні, 17:16
У Луцьку рідним загиблих військових вручили державні нагороди
Сьогодні, 17:09
Швейцарія обмежить надання статусу захисту для українців для Волині та ще шести західних областей
Сьогодні, 16:36