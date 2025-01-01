У Луцьку рідним загиблих військових вручили державні нагороди

Міський головазустрівся з членами сімей загиблих захисників України та вручив державні нагороди, присвоєні, на жаль, посмертно їхнім рідним. Він висловив найщиріші співчуття матерям, батькам, дружинам, дітям полеглих та вдячність за належне виховання й підтримку воїнів.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.“Те, що сьогодні в нашому місті дітки можуть ходити у садочки, навчатися в школах, дорослі працювати і утримувати свої сім’ї, а не цілодобово сидіти у підвалах – у цьому велика заслуга ваших рідних. Нехай ці державні нагороди будуть для вас згадкою про їх велике серце, мужність і любов до України”, – зазначив міський голова Ігор Поліщук.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено десять жителів Луцької громади:солдата. Орден отримували мати — Галина Володимирівна та дружина — Юлія Олександрівна;солдата. Нагороду вручено сину— Денису;старшого солдата. Орден отримували мати — Тетяна Євгенівна та дружина — Анастасія Олександрівна;капітана. Нагороду вручено дружині — Юлії Вікторівні;молодшого сержанта. Орден отримували мати — Тетяна Сильвестрівна, батько — Ярослав Петрович, донька — Анастасія;солдата. Нагороду вручено матері— Лідії Олександрівні;молодшого сержанта. Орден отримала дружина — Ольга Василівна;солдата. Нагороду вручено матері — Юлії Леонідівні;сержанта. Орден отримала мати — Емілія Сергіївна;сержанта. Нагороду отримували мати — Наталія Василівна, батько — Леонід Васильович, дружина — Ірина Миколаївна, дочка — Кіра.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено сержанта(посмертно). Орден отримували мати — Світлана Василівна, дружина — Наталія Ігорівна.