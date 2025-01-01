Народила у 16: історія волинянки, яка не злякалася дорослого життя

Адвокатка Наталія Колодяжна

Народила у 16 – це про дівчину з Волині, яка попри юний вік і складні життєві обставини, ухвалила доросле рішення – народжувати.Вона зростала у складній сім'ї: мама пиячила й вживала наркотики. А не так давно забралася за кордон.Молоді люди виявилися свідомі у тій ситуації, в яку потрапили. Тож готові одружитися, аби виховувати дитину в повній сім’ї. Та дівчині 16, тож зробити це можна лише через суд.Допомогу юна матуся знайшла в адвокатки. Враховуючи складні життєві обставини молодих батьків, у Бюро адвокатів і юристів “Правова допомога” їм погодились допомогти абсолютно безплатно."Ми шукали адвоката, але це було складно. Чоловік влаштувався на нову роботу, щоб забезпечувати сім'ю – зайнятись цим питанням часу не має. А я мало того, що з дитиною вдома, так ще й неповнолітня – тому адвокати мені відмовляли. В благодійній організації нам сказали, що Вікторія готова допомогти. Та ще й безплатно. Вона підготувала всі документи і зараз справа вже в суді" - каже молода мама"Ми уклали договір про представництво, підготували необхідні документи та заяву до суду. Зараз очікуємо на позитивне рішення, яке дозволить молодій парі офіційно оформити свої стосунки й разом піклуватись про дитину", – розказала Вікторія Доманська.За словами Вікторії Доманської, до неї й до Бюро адвокатів і юристів “Правова допомога” звертається чимало сімей, які перебувають у скруті. Коли чують, що мова про долі дітей: всиновлення, опіка, позбавлення батьківських прав тощо – не відмовляють.«Знаєте, сьогодні допомога юриста буває така ж необхідна, гостра і життєво важлива, як і, наприклад, поміч медика. І якщо ми будемо вести мову лише за платні юридичні послуги – комусь це може просто «перекрити повітря». То ж ми ніколи не відмовляємо сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.Бо своєчасна юридична допомога може стати вирішальною. Допомагаючи сьогодні — ми створюємо здоровіші родини й сильніше суспільство завтра», – резюмує Вікторія Доманська.Серед останніх справ, які вело Бюро адвокатів і юристів “Правова допомога” – усиновлення. Найголовніше тут – не затягувати, аби дитина якнайшвидше опинилася в сім’ї, де їй раді, про неї дбають, її люблять.“Коли стоїть питання усиновлення – в першу чергу треба звернутися в службу у справах дітей, тому що вони готують пакет документів для надання дозволу на усиновлення. Але потім, у будь-якому випадку, треба подавати заяву до суду. Вже на базі тих документів і поданої заяви суд виносить рішення, яким погоджує усиновлення і вносить відомості про нового батька в актовий запис про народження дитини”, – розказала адвокаткаБюро адвокатів і юристів “Правова допомога” – завжди погоджується безплатно співпрацювати із різними благодійними організаціями, що опікуються сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах. Абсолютно кожна така родина потребує юридичних послуг. І часто, каже Вікторія Доманська, безплатна правова допомога здатна вирішити багато їхніх потреб.“Взяти дитину під опіку, влаштувати в патронатну сім’ю – усе це робиться лише через суд. А щоб справа туди дійшла – треба підготувати купу документів, адвокатських запитів тощо. І робити це треба швидко, бо мова про долю дітей”, – каже адвокатка.