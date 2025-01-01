Біля Луцька - аварія: зіткнулися вантажівка та легковик, постраждала водійка





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зі слів очевидців, аварія трапилася на вулиці Полонківській близько 16 години.



Водійці, яка керувала автівкою Ford, надали допомогу медики.



На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 жовтня, у селі Гірка Полонка: зіткнулися вантажівка та легковик.Про цеповідомили очевидці події.Зі слів очевидців, аварія трапилася на вулиці Полонківській близько 16 години.Водійці, яка керувала автівкою Ford, надали допомогу медики.На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію