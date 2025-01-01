Біля Луцька - аварія: зіткнулися вантажівка та легковик, постраждала водійка

Біля Луцька - аварія: зіткнулися вантажівка та легковик, постраждала водійка
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 жовтня, у селі Гірка Полонка: зіткнулися вантажівка та легковик.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зі слів очевидців, аварія трапилася на вулиці Полонківській близько 16 години.

Водійці, яка керувала автівкою Ford, надали допомогу медики.

На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.

Деталі - згодом.
