Біля Луцька - аварія: зіткнулися вантажівка та легковик, постраждала водійка
Сьогодні, 16:48
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 8 жовтня, у селі Гірка Полонка: зіткнулися вантажівка та легковик.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зі слів очевидців, аварія трапилася на вулиці Полонківській близько 16 години.
Водійці, яка керувала автівкою Ford, надали допомогу медики.
На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зі слів очевидців, аварія трапилася на вулиці Полонківській близько 16 години.
Водійці, яка керувала автівкою Ford, надали допомогу медики.
На місці події працюють бригада "швидкої" та слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька - аварія: зіткнулися вантажівка та легковик, постраждала водійка
Сьогодні, 16:48
Швейцарія обмежить надання статусу захисту для українців для Волині та ще шести західних областей
Сьогодні, 16:36
Ще одне серце перестало битися за Україну: на Волині попрощалися з командиром підрозділу ЗСУ Леонідом Семенюком
Сьогодні, 16:02
Вночі на Волині затримали п'яного водія електроскутера
Сьогодні, 15:37
«Катували струмом і казали, що українців бути не повинно», - звільнений з полону волинський воїн Андрій Тарасюк
Сьогодні, 15:08