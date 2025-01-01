Ще одне серце перестало битися за Україну: на Волині попрощалися з командиром підрозділу ЗСУ Леонідом Семенюком

Ще одне серце перестало битися за Україну. Ковельська громада попрощалася з командиром підрозділу Збройних Сил України, капітаном"Він народився 14 травня 1994 року в селищі Луків на Волині. Там пішов до школи, де провчився три роки. Рано залишився без батька, тому з дитинства був для мами опорою і підтримкою. Згодом сім’я переїхала у Дніпро, де Леонід навчався до 9 класу. Повернувшись на Волинь, вступив до Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в Луцьку. Далі продовжив навчання у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту на кафедрі військової підготовки. Після закінчення вишу служив у Києві. На початку повномасштабної війни пішов добровольцем захищати країну. Побував у найгарячіших точках фронту, і це був його свідомий вибір.Леонід вирізнявся особливим патріотизмом не лише у справах військових. Він любив українські пісні, багато читав. Здебільшого документальні книги про історію визвольного руху, УПА, формування полку АЗОВ, про початок війни 2014 року. Щомісяця донатив частину власного грошового забезпечення на підтримку армії.Він був не лише сильним духом, а й міцним фізично. Ще зі шкільних років захоплювався силовими видами спорту, віддавав перевагу активному відпочинку. У фітнес-клубі міста Хмельницького познайомився з майбутньою дружиною. У серпні 2025 року вони створили сім’ю і чекали на первістка. Леонід мріяв про родину, про мир. Але війна забрала його раніше, ніж він здійснив свою мрію. 2 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання біля села Садки Сумської області, Леонід Семенюк загинув.Висловлюю співчуття дружині Катерині, мамі, вітчиму Сергію Васильовичу, усім рідним, близьким, хто знав і любив Леоніда", - розповів міський головаПоховали Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.