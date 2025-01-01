Вночі на Волині затримали п'яного водія електроскутера
Сьогодні, 15:37
У Ковелі водій кермував електроскутером напідпитку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі у Ковелі, на вулиці Миколайчука, поліцейські помітили електроскутер Canto, який рухався проїзною частиною та здійснював небезпечні маневри. Щоб уберегти інших учасників дорожнього руху та самого водія від небезпечної ситуації, яка могла виникнути, патрульні зупинили транспортний засіб.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою алкотестера. Драгер показав 1,31 проміле.
Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Надалі рішення прийматиме суд.
