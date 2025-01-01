23-річний волинянин вкрав два велосипеди біля школи
Сьогодні, 14:44
За добу волинські поліцейські викрили двох викрадачів велосипедів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Упродовж минулої доби правоохоронці викрили осіб, причетних до викрадення двох велосипедів – у місті Рожище та в одному із сіл Ковельського району.
23-річний житель Луцького району на території однієї зі шкіл у Рожищі викрав два велосипеди. Завдяки оперативним заходам поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.
Ще один випадок стався у селі Чмикос Ковельського району. Там на місцевому кладовищі у пенсіонера викрали велосипед. Завдяки злагодженим діям дільничних офіцерів поліції та оперативників встановлено, що до злочину причетний 56-річний односелець потерпілого. Викрадений транспортний засіб вилучили та повернуть законному власнику після завершення слідчих дій.
За обома фактами крадіжок слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
