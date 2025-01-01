23-річний волинянин вкрав два велосипеди біля школи

23-річний волинянин вкрав два велосипеди біля школи
За добу волинські поліцейські викрили двох викрадачів велосипедів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Упродовж минулої доби правоохоронці викрили осіб, причетних до викрадення двох велосипедів – у місті Рожище та в одному із сіл Ковельського району.

23-річний житель Луцького району на території однієї зі шкіл у Рожищі викрав два велосипеди. Завдяки оперативним заходам поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині триває досудове розслідування.

Ще один випадок стався у селі Чмикос Ковельського району. Там на місцевому кладовищі у пенсіонера викрали велосипед. Завдяки злагодженим діям дільничних офіцерів поліції та оперативників встановлено, що до злочину причетний 56-річний односелець потерпілого. Викрадений транспортний засіб вилучили та повернуть законному власнику після завершення слідчих дій.

За обома фактами крадіжок слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


