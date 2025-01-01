У Поліській «Пущі» вперше помітили тарантулів: науковці говорять про кліматичні зміни

У Національному природному парку «Пуща Радзівіла» уперше помітили південноруського тарантула (Lycosa singoriensis). Цей павук вважається одним із найбільших у фауні України, адже його тіло може сягати до 3,5 сантиметра, а густе оксамитове хутро надає йому водночас хижого і благородного вигляду.Про це повідомили у Нацпарку.На відміну від звичних павуків, тарантул не плете сітки, а полює з нори, що може сягати глибини пів метра. Його вісім очей забезпечують чудовий зір навіть у темряві. Павук чатує на здобич – комах чи дрібних безхребетних – біля входу, а потім блискавично атакує, паралізуючи отрутою.Укус тарантула, кажуть біологи, не становить серйозної небезпеки для людини – він подібний до уколу оси. Зазвичай тарантулів зустрічають у степах півдня України, але поява цього виду на території поліського парку стала справжньою сенсацією.Фахівці «Пущі Радзівіла» зазначають, що така знахідка може свідчити про кліматичні зміни, адже тарантул – мешканець сухих, спекотних регіонів. Його поява на півночі країни доводить: кордони між екологічними зонами поступово стираються.«Тарантул у серці Полісся – це нагадування, що природа завжди готова нас здивувати», — підсумовують у парку.