Росіяни готують провокації з полоненими у Білорусі, - Зеленський





Про це сказав Володимир Зеленський, пише



"Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас", - йдеться в повідомленні.



Глава держави наголосив, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, і працює, щоб повернути додому всіх своїх людей.

