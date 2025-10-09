Росіяни готують провокації з полоненими у Білорусі, - Зеленський
Сьогодні, 14:44
За даними української розвідки, Росія має план привозити деяких полонених у Білорусь і примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, що нібито українська влада не хоче їх забирати.
Про це сказав Володимир Зеленський, пише Українська правда.
"Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас", - йдеться в повідомленні.
Глава держави наголосив, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, і працює, щоб повернути додому всіх своїх людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав Володимир Зеленський, пише Українська правда.
"Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, незважаючи на наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас", - йдеться в повідомленні.
Глава держави наголосив, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, і працює, щоб повернути додому всіх своїх людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кацапи вдарять по «Бандерштату» - Гузь
Сьогодні, 15:34
Росіяни готують провокації з полоненими у Білорусі, - Зеленський
Сьогодні, 14:44
У Луцьку водій Porsche вїхав у паркан і втік з місця аварії
Сьогодні, 14:10
Пішов з лікарні і не повернувся: у Луцьку розшукують зниклого безвісти 56-річного чоловіка
Сьогодні, 13:26