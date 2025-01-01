У Ковелі на Волині стартує опалювальний сезон





Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради 9 жовтня, пише



Для підприємств, установ, організацій Ковельської громади та житлових будинків тепло подадуть з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°C і нижче.



Також управителям житлових будинків, головам ОСББ і комунальникам доручили забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових систем теплопостачання.



Заклади та установи, які отримують тепло від приватних або відомчих котелень на території Ковельської громади та фінансуються з державного чи місцевого бюджету, розпочинатимуть опалювальний період за окремими наказами керівників відповідних установ.

