У Ковелі на Волині стартує опалювальний сезон
У Ковелі з 13 жовтня стартує опалювальний сезон. Найперше теплопостачанням забезпечать заклади освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської ради 9 жовтня, пише Суспільне.

Для підприємств, установ, організацій Ковельської громади та житлових будинків тепло подадуть з моменту встановлення середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°C і нижче.

Також управителям житлових будинків, головам ОСББ і комунальникам доручили забезпечити належне функціонування внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

Заклади та установи, які отримують тепло від приватних або відомчих котелень на території Ковельської громади та фінансуються з державного чи місцевого бюджету, розпочинатимуть опалювальний період за окремими наказами керівників відповідних установ.

