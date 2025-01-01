Прикордонник з Волині отримав державну нагороду

Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

В Адміністрації Державної прикордонної служби відбулося вручення державних та відомчих нагород військовослужбовцям бойових підрозділів. Відзнаки воїнам-прикордонникам вручив заступник голови ДПСУ генерал-майор Сергій Сердюк.

Медаль "За військову службу Україні" отримав 48-річний уродженець міста Ківерці - Андрій Міленін.

До повномасштабної війни чоловік працював столяром, однак після 24 лютого приєднався до добровольчого формування Луцької територіальної громади, а 27 лютого 2023 року мобілізувався до лав Держприкордонслужби. Відтоді у старшого солдата на псевдо «Змій» за плечами три ротації до зони бойових дій на Сході нашої держави у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.

Під час першого та другого виїздів на лінію фронту Андрій виконував бойові завдання поблизу Авдіївки та Новомихайлівки на Донеччині.
Під час третьої ротації прикордонник обороняв ділянку кордону неподалік села Сотницький Козачок на Харківщині, де отримав поранення.
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду

Нині Андрій Міленін продовжує охороняти кордон на Волині.
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прикордонник, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прикордонник з Волині отримав державну нагороду
Сьогодні, 17:08
Путін визнав, що літак «Азербайджанських авіаліній» збила російська ППО, і пообіцяв компенсації
Сьогодні, 16:49
У Ковелі на Волині стартує опалювальний сезон
Сьогодні, 16:22
Сильні та слабкі сторони кейтерингу як послуги
Сьогодні, 16:15
Чере «Ягодин» волинянин намагався перевезти в Польщу 20 блоків сигарет «на собі»
Сьогодні, 15:36
Медіа
відео
1/8