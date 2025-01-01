Прикордонник з Волині отримав державну нагороду





Про це



В Адміністрації Державної прикордонної служби відбулося вручення державних та відомчих нагород військовослужбовцям бойових підрозділів. Відзнаки воїнам-прикордонникам вручив заступник голови ДПСУ генерал-майор Сергій Сердюк.



Медаль "За військову службу Україні" отримав 48-річний уродженець міста Ківерці - Андрій Міленін.



До повномасштабної війни чоловік працював столяром, однак після 24 лютого приєднався до добровольчого формування Луцької територіальної громади, а 27 лютого 2023 року мобілізувався до лав Держприкордонслужби. Відтоді у старшого солдата на псевдо «Змій» за плечами три ротації до зони бойових дій на Сході нашої держави у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.



Під час першого та другого виїздів на лінію фронту Андрій виконував бойові завдання поблизу Авдіївки та Новомихайлівки на Донеччині.

Під час третьої ротації прикордонник обороняв ділянку кордону неподалік села Сотницький Козачок на Харківщині, де отримав поранення.



Нині Андрій Міленін продовжує охороняти кордон на Волині.



