Рада ухвалила закон про виплату звільненим із полону 50 тисяч на місяць під час лікування





Як повідомляє кореспондент



Передбачається, що військовослужбовцям, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів у зв’язку із захворюванням, травмою (пораненням, контузією, каліцтвом), що потребують тривалого стаціонарного лікування, щомісячно виплачується додатково 50 000 гривень.



Виплата здійснюється протягом усього періоду безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону.



Водночас вказано, що виплата додаткової винагороди призупиняється, якщо військовослужбовцям повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України та/або військових кримінальних правопорушень.



У разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення такого правопорушення виплата додаткової винагороди не здійснюється.



Авторка законопроєкту Анна Пуртова пояснила на брифінгу, що відповідні виплати — це підтримка з боку держави, «допоки особа не може повернутися до роботи або служби».



Народна депутатка додала, що документи на отримання фінансової допомоги військові зможуть оформити у лікарні за наявності підтвердження діагнозу.

