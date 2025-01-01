Рада ухвалила закон про виплату звільненим із полону 50 тисяч на місяць під час лікування

Рада ухвалила закон про виплату звільненим із полону 50 тисяч на місяць під час лікування
Верховна Рада ухвалила закон щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, законопроєкт №13627 у другому читанні підтримали 244 народні депутати.

Передбачається, що військовослужбовцям, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів у зв’язку із захворюванням, травмою (пораненням, контузією, каліцтвом), що потребують тривалого стаціонарного лікування, щомісячно виплачується додатково 50 000 гривень.

Виплата здійснюється протягом усього періоду безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону.

Водночас вказано, що виплата додаткової винагороди призупиняється, якщо військовослужбовцям повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України та/або військових кримінальних правопорушень.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення такого правопорушення виплата додаткової винагороди не здійснюється.

Авторка законопроєкту Анна Пуртова пояснила на брифінгу, що відповідні виплати — це підтримка з боку держави, «допоки особа не може повернутися до роботи або служби».

Народна депутатка додала, що документи на отримання фінансової допомоги військові зможуть оформити у лікарні за наявності підтвердження діагнозу.

