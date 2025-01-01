Опалювальний сезон у Луцьку: при середньодобовій температурі +8 тепло планують увімкнути з 15 жовтня
Сьогодні, 19:08
Перед початком нового опалювального сезону комунальники заповнили хімочищеною водою 76% внутрішньобудинкових мереж.
Про це в коментарі misto.media повідомив прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Всього мають заповнити водою 742 будинки. Водночас станом на 9 жовтня у 51 будинку ще виконують підготовчі роботи.
Про витоки під час заповнення внутрішньобудинкових мереж водою не відомо, кажуть у «Луцьктеплі».
Опалювальний сезон планують розпочати з 15 жовтня за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде +8 градусів і нижче. Рішення про це має ухвалити виконавчий комітет.
Насамперед тепло подадуть у дитячі, лікувальні, навчальні заклади.
До слова, цьогоріч у межах підготовки до опалювального сезону ДКП «Луцьктепло» замінило 4,592 тис. м старих мереж на нові, попередньо ізольовані.
