Опалювальний сезон у Луцьку: при середньодобовій температурі +8 тепло планують увімкнути з 15 жовтня





Про це в коментарі Антон Безносиков.



Всього мають заповнити водою 742 будинки. Водночас станом на 9 жовтня у 51 будинку ще виконують підготовчі роботи.



Про витоки під час заповнення внутрішньобудинкових мереж водою не відомо, кажуть у «Луцьктеплі».



Опалювальний сезон планують розпочати з 15 жовтня за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде +8 градусів і нижче. Рішення про це має ухвалити виконавчий комітет.



Насамперед тепло подадуть у дитячі, лікувальні, навчальні заклади.



До слова, цьогоріч у межах підготовки до опалювального сезону ДКП «Луцьктепло» замінило 4,592 тис. м старих мереж на нові, попередньо ізольовані.

