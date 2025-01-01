На Донеччині росіяни підірвали аміакопровід «Тольятті - Одеса», - ЗМІ
Сьогодні, 20:35
Російські окупанти підірвали аміакопровід "Тольятті-Одеса" в районі 2,5 км на схід від населеного пункту Русин Яр у Донецькій області.
Міноборони країни-агресора опублікувало відео цього воєнного злочину, традиційно звинувативши в усьому українське військо, мовляв, так ЗСУ намагалися зупинити наступ окупантів, - пише ZN,UA.
"Під час відступу підрозділів ЗСУ з цього району близько 13:05 9 жовтня 2025-го вказаний трубопровід був підірваний, що призвело до викиду залишків аміаку через його пошкоджену ділянку", — бреше російське Міноборони.
Тим часом Сили оборони продовжують активні дії на покровському напрямку у Донецькій області. Головком Олександр Сирський розповів, що ЗСУ на добропільському відтинку вдалося звільнити 180 кв. км та "зачистити" ще 212 кв. км. Контрнаступальна операція триває.
