На Донеччині росіяни підірвали аміакопровід «Тольятті - Одеса», - ЗМІ





Міноборони країни-агресора опублікувало відео цього воєнного злочину, традиційно звинувативши в усьому українське військо, мовляв, так ЗСУ намагалися зупинити наступ окупантів, - пише



"Під час відступу підрозділів ЗСУ з цього району близько 13:05 9 жовтня 2025-го вказаний трубопровід був підірваний, що призвело до викиду залишків аміаку через його пошкоджену ділянку", — бреше російське Міноборони.



Тим часом Сили оборони продовжують активні дії на покровському напрямку у Донецькій області. Головком Олександр Сирський розповів, що ЗСУ на добропільському відтинку вдалося звільнити 180 кв. км та "зачистити" ще 212 кв. км. Контрнаступальна операція триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти підірвали аміакопровід "Тольятті-Одеса" в районі 2,5 км на схід від населеного пункту Русин Яр у Донецькій області.Міноборони країни-агресора опублікувало відео цього воєнного злочину, традиційно звинувативши в усьому українське військо, мовляв, так ЗСУ намагалися зупинити наступ окупантів, - пише ZN,UA "Під час відступу підрозділів ЗСУ з цього району близько 13:05 9 жовтня 2025-го вказаний трубопровід був підірваний, що призвело до викиду залишків аміаку через його пошкоджену ділянку", — бреше російське Міноборони.Тим часом Сили оборони продовжують активні дії на покровському напрямку у Донецькій області. Головком Олександр Сирський розповів, що ЗСУ на добропільському відтинку вдалося звільнити 180 кв. км та "зачистити" ще 212 кв. км. Контрнаступальна операція триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію