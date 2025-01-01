Якою буде погода у Луцьку та на Волині у пятницю, 9 жовтня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 жовтня

Луцьк

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14° тепла.

