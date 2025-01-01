Скільки вулиць на Волині ще мають перейменувати в рамках декомунізації
Сьогодні, 21:17
Станом на жовтень 2025 року 25 вулиць на Волині, які підлягали перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінили назву.
Ці дані на надав співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков, - пише "Суспільне".
Станом на грудень 2024-го таких вулиць в області було 177, а від початку процесу перейменування зміні підлягали 397 назв.
Щоб зібрати повну інформацію в громадській організації розсилають запити у громади та дізнаються, скільки вулиць ще не перейменували та як триває процес декомунізації назв населених пунктів та вулиць, розповів Вадим Поздняков.
Які вулиці у громадах Волині досі не змінили назви:
Іваничівська селищна рада: смт Іваничі — вул.8 березня, вул.Першотравнева; с.Мишів — вул.8 Березня.
Литовезька сільська рада: с.Кречів — вул.8 Березня.
Поромівська сільська рада: с.Бортнів — вул.Інтернаціональна; с.Будятичі — вул.8-го Березня.
Маневицька селищна рада: с.Козлиничі — вул.Єршова; с.Старий Чорторийськ — вул.Єршова і Хакімова.
Ковельська міська рада: м.Ковель — вул.8 Березня, вул.Бенделіані.
Любомльська міська рада: м.Любомль — вул.Власа Мізинця; с.Запілля — вул.Власа Мізинця.
Старовижівська селищна рада: смт Стара Вижівка — вул.Карбишева.
Дубечненська сільська рада: с.Кримне — вул.8 Березня.
Ківерцівська міська рада: м.Ківерці — вул.Ціолковського.
Луцька міська рада: м.Луцьк — вул.8 Березня, вул.Конякіна, вул.Рахманінова, просп.Перемоги; с.Прилуцьке — вул.Жовтнева; с.Сирники — вул. Конякіна.
Боратинська сільська рада: с.Гірка Полонка — вул.Першотравнева.
Городищенська сільська рада: с.Чаруків — вул.Першотравнева.
Підгайцівська сільська рада: с.Лище — вул.Возз’єднання.
Як додав Вадим Поздняков, наразі у Старовижівській громаді збирають громадські слухання для обговорення перейменування вулиці Карбишева на вулицю Героя України Павла Усова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ці дані на надав співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков, - пише "Суспільне".
Станом на грудень 2024-го таких вулиць в області було 177, а від початку процесу перейменування зміні підлягали 397 назв.
Щоб зібрати повну інформацію в громадській організації розсилають запити у громади та дізнаються, скільки вулиць ще не перейменували та як триває процес декомунізації назв населених пунктів та вулиць, розповів Вадим Поздняков.
Які вулиці у громадах Волині досі не змінили назви:
Іваничівська селищна рада: смт Іваничі — вул.8 березня, вул.Першотравнева; с.Мишів — вул.8 Березня.
Литовезька сільська рада: с.Кречів — вул.8 Березня.
Поромівська сільська рада: с.Бортнів — вул.Інтернаціональна; с.Будятичі — вул.8-го Березня.
Маневицька селищна рада: с.Козлиничі — вул.Єршова; с.Старий Чорторийськ — вул.Єршова і Хакімова.
Ковельська міська рада: м.Ковель — вул.8 Березня, вул.Бенделіані.
Любомльська міська рада: м.Любомль — вул.Власа Мізинця; с.Запілля — вул.Власа Мізинця.
Старовижівська селищна рада: смт Стара Вижівка — вул.Карбишева.
Дубечненська сільська рада: с.Кримне — вул.8 Березня.
Ківерцівська міська рада: м.Ківерці — вул.Ціолковського.
Луцька міська рада: м.Луцьк — вул.8 Березня, вул.Конякіна, вул.Рахманінова, просп.Перемоги; с.Прилуцьке — вул.Жовтнева; с.Сирники — вул. Конякіна.
Боратинська сільська рада: с.Гірка Полонка — вул.Першотравнева.
Городищенська сільська рада: с.Чаруків — вул.Першотравнева.
Підгайцівська сільська рада: с.Лище — вул.Возз’єднання.
Як додав Вадим Поздняков, наразі у Старовижівській громаді збирають громадські слухання для обговорення перейменування вулиці Карбишева на вулицю Героя України Павла Усова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки вулиць на Волині ще мають перейменувати в рамках декомунізації
Сьогодні, 21:17
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у пятницю, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00
Опалювальний сезон у Луцьку: при середньодобовій температурі +8 тепло планують увімкнути з 15 жовтня
Сьогодні, 19:08