На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Сидорчук

Ще один воїн-захисник з Волині повернеться до рідної домівки на щиті.Про це повідомила голова Люблинецької громади"Повертаємо наших Героїв додому... Знову у жалобі Люблинецька громада зустріне полеглого Захисника, який майже рік вважався зниклим безвісти. Водій-радіотелефоніст 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А 4220, солдат, 04.01.1968 р.н., житель села Нові Кошари, загинув 16 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці очільниці громади.Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять додатково.