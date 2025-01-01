На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Сидорчук

На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Сидорчук
Ще один воїн-захисник з Волині повернеться до рідної домівки на щиті.

Про це повідомила голова Люблинецької громади Наталія Сіховська.

"Повертаємо наших Героїв додому... Знову у жалобі Люблинецька громада зустріне полеглого Захисника, який майже рік вважався зниклим безвісти. Водій-радіотелефоніст 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А 4220, солдат СИДОРУК Ярослав Михайлович, 04.01.1968 р.н., житель села Нові Кошари, загинув 16 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці очільниці громади.

Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять додатково.

