На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Сидорчук
Сьогодні, 22:38
Ще один воїн-захисник з Волині повернеться до рідної домівки на щиті.
Про це повідомила голова Люблинецької громади Наталія Сіховська.
"Повертаємо наших Героїв додому... Знову у жалобі Люблинецька громада зустріне полеглого Захисника, який майже рік вважався зниклим безвісти. Водій-радіотелефоніст 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А 4220, солдат СИДОРУК Ярослав Михайлович, 04.01.1968 р.н., житель села Нові Кошари, загинув 16 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці очільниці громади.
Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила голова Люблинецької громади Наталія Сіховська.
"Повертаємо наших Героїв додому... Знову у жалобі Люблинецька громада зустріне полеглого Захисника, який майже рік вважався зниклим безвісти. Водій-радіотелефоніст 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А 4220, солдат СИДОРУК Ярослав Михайлович, 04.01.1968 р.н., житель села Нові Кошари, загинув 16 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці очільниці громади.
Про час зустрічі та чин похорону Героя повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Сидорчук
Сьогодні, 22:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у пятницю, 9 жовтня
Сьогодні, 20:00