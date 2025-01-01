Волинянин, який стріляв у сестру з дитиною та поліцейських, «сяде» на 12 років

Волинянин, який стріляв у рідних та поліцію, 12 років відбуватиме покарання за ґратамиПрокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції позицію щодо призначення справедливого покарання у виді 12 років покарання 38-річному жителю міста Ківерці, який стріляв у рідних та поліцію, - повідомляють у прокуратурі Волинської області.Доведено, що чоловік з грудня 2023 до червня 2024 року чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника.Крім того, увечері 22 червня 2024 року, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, він двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні. Вони встигли втекти через вікно.Надалі чоловік уже стріляв у працівників поліції, які прибули на виклик, та їхній автомобіль, відтак пошкодив службове авто й поранив громадянина, який знаходився в салоні іншої автівки поруч.Незаконні дії зловмисника були припинені правоохоронцями.Суд першої істанції визнав чоловіка винуватим у закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітньої дитини, домашньому насильстві, незаконному поводженні зі зброєю, хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї та посяганні на життя працівників правоохоронного органу (ч.2 ст.15 п.п.1,2, 7, 13 ч.2 ст.115, ст.126-1, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296, ст.348 КК України) та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі.Обвинувачений оскаржив це рішення в апеляційному порядку.Волинський апеляційний суд, погодившись із позицією прокурорів, залишив рішення суду першої інстанції без змін.