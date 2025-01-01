Волинські дронарі вдало виступили на змаганнях Сил оборони. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
У Кам’янці-Подільському відвирувало чергове суперзмагання кращих дронарських колективів Сил оборони – гонка «Дикі дрони». Волинські військовослужбовці вдало виступили на змаганнях.
Учасники боролися за першість у двох категоріях: FPV-дрони та командна взаємодія, - повідомляють у 100 ОМБр.
Приємно, що в командній взаємодії потужно виступили представники «Сталевої Сотки» – команда батальйону безпілотних систем Voron 100 омбр посіла високе друге місце.
FPV-дрони:
1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;
2 місце: 4 окрема важка механізована бригада;
3 місце: 6 центр ССО.
Командна взаємодія:
1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;
2 місце: батальйон БпС Voron 100 окремої механізованої бригади;
3 місце: 153 навчальний центр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Учасники боролися за першість у двох категоріях: FPV-дрони та командна взаємодія, - повідомляють у 100 ОМБр.
Приємно, що в командній взаємодії потужно виступили представники «Сталевої Сотки» – команда батальйону безпілотних систем Voron 100 омбр посіла високе друге місце.
FPV-дрони:
1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;
2 місце: 4 окрема важка механізована бригада;
3 місце: 6 центр ССО.
Командна взаємодія:
1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;
2 місце: батальйон БпС Voron 100 окремої механізованої бригади;
3 місце: 153 навчальний центр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські дронарі вдало виступили на змаганнях Сил оборони. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
10 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині загинув воїн з Волині Ярослав Сидорчук
09 жовтня, 22:38