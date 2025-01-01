Волинські дронарі вдало виступили на змаганнях Сил оборони. ВІДЕО





Учасники боролися за першість у двох категоріях: FPV-дрони та командна взаємодія, - повідомляють у 100 ОМБр.



Приємно, що в командній взаємодії потужно виступили представники «Сталевої Сотки» – команда батальйону безпілотних систем Voron 100 омбр посіла високе друге місце.



FPV-дрони:

1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;

2 місце: 4 окрема важка механізована бригада;

3 місце: 6 центр ССО.



Командна взаємодія:

1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;

2 місце: батальйон БпС Voron 100 окремої механізованої бригади;

3 місце: 153 навчальний центр.





