На Волині у всіх ЦНАПах запровадили електронні черги

Усі ЦНАПи Волині запровадили електронну чергу. Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)під час наради з керівниками ЦНАПів області.Інформують у Волинській облдержадміністрації.Як зауважила, станом на 1 жовтня усі 53 ЦНАПи області підключені до електронної черги на платформі «Свої».«Розвиток мережі ЦНАП і впровадження електронної черги – це командна робота задля спільної мети: створення простору довіри між громадянином і державою, де кожен може отримати якісну послугу зручно та з повагою. Саме над цим працюємо з командами ЦНАПів Волині у напрямі цифрової трансформації на місцях», - наголосила Вікторія Левчук.Електронна система керування чергою дозволяє шляхом ефективного розподілу часу впорядкувати прийом та обслуговування мешканців громади, запобігти їх скупченню, аналізувати та контролювати процес просування черги та роботу персоналу ЦНАП.Таким чином, усі ЦНАПи Волині запровадили електронну чергу, а нещодавно підключилися до зазначеної системи Любомльська та Маневицька громади.До слова, платформа “Свої” – чат-бот в месенджері, який інформує мешканців громади про важливі події та надає можливість користуватися інструментами електронної демократії – електронними петиціями, громадським бюджетом, опитуваннями тощо. Сервіс створено в межах швейцарсько-української Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарією.1. Громадяни можуть записатися до будь-якого муніципального закладу через сайт чи чат-бот «СВОЇ» у зручний час.2. Адміністратор бачить усі заплановані візити й заздалегідь розуміє, хто прийде сьогодні.3. Мешканці отримують нагадування про свій візит у день запису.Також запросили на нараду старшого менеджера з платежів РП АТ КБ «ПриватБанк» Ольгу Семенович, яка розповіла про переваги запровадження у ЦНАПах області можливості оплати за послуги за допомогою QR-кодів та як налаштувати систему на місцях. Підключення є безкоштовне. Адже це, впершу чергу, зручно й швидко для громадян. Досвідом використання даного сервісу під час наради поділилися ЦНАПи Волині.Насамкінець зустрічі, заступниця голови з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій та цифровізації Вікторія Левчук висловила вдячність за плідну працю та злагоджену комунікацію.Окрім цього, нагадала про готовність до осінньо-зимового періоду та безперебійного функціонування ЦНАП. Зокрема Вікторія Левчук доручила провести тестову перевірку щодо енергонезалежності в умовах осінньо-зимового періоду у ЦНАПах регіону.