Російські обстріли завдали шкоди екології Волині на понад мільярд гривень
Сьогодні, 07:32
За майже 4 роки збройної агресії РФ проти України держекоінспектори на Волині зафіксували збитки, завдані екології на понад мільярд 369 мільйонів гривень.
Про це повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Волинській області Віктор Барчук, - йдеться у сюжеті Суспільного.
З його слів, інспектори працюють у складі міжвідомчих груп, збираючи докази та розраховуючи збитки. Вони фіксують: забруднення ґрунтів і вод, лісові пожежі та знищення лісів, викиди шкідливих речовин в атмосферу, руйнування об'єктів природно-заповідного фонду.
Загальна сума розрахованих збитків на сьогодні складає 1 369 233,023 грн. Ці дані є частиною доказової бази, що долучається до кримінальних проваджень, відкритих щодо екоциду та інших злочинів, скоєних РФ. Зібрані матеріали слугують основою для майбутніх судових позовів проти агресора з метою відшкодування завданих збитків.
