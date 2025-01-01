У Володимирі почали виселення МП із древнього собору

У Володимирі почали виселення МП із древнього собору
Працівники поліції забезпечують охорону публічної безпеки біля Свято-Успенського собору у Володимирі.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Станом на ранок порушень громадського порядку не зафіксовано.

Уранці тут розпочали виконання рішення Господарського суду щодо зобов’язання Свято-Успенського кафедрального собору повернути Волинській обласній військовій адміністрації культові будівлі, що розташовані у Володимирі, шляхом їх звільнення та підписання акту приймання-передачі.

Біля собору зібралися близько 80 прихожан, з ними комунікують поліцейські. Порушень немає.

Наразі на місці продовжують працювати спеціалісти.
Теги: Московський патріархат, Волинь
У Володимирі почали виселення МП із древнього собору

Сьогодні, 09:16
