У Володимирі почали виселення МП із древнього собору





Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Станом на ранок порушень громадського порядку не зафіксовано.



Уранці тут розпочали виконання рішення Господарського суду щодо зобов’язання Свято-Успенського кафедрального собору повернути Волинській обласній військовій адміністрації культові будівлі, що розташовані у Володимирі, шляхом їх звільнення та підписання акту приймання-передачі.



Біля собору зібралися близько 80 прихожан, з ними комунікують поліцейські. Порушень немає.



Наразі на місці продовжують працювати спеціалісти.



