У Володимирі почали виселення МП із древнього собору
Сьогодні, 09:16
Працівники поліції забезпечують охорону публічної безпеки біля Свято-Успенського собору у Володимирі.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Станом на ранок порушень громадського порядку не зафіксовано.
Уранці тут розпочали виконання рішення Господарського суду щодо зобов’язання Свято-Успенського кафедрального собору повернути Волинській обласній військовій адміністрації культові будівлі, що розташовані у Володимирі, шляхом їх звільнення та підписання акту приймання-передачі.
Біля собору зібралися близько 80 прихожан, з ними комунікують поліцейські. Порушень немає.
Наразі на місці продовжують працювати спеціалісти.
