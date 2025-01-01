Київ та інші міста масовано атакували російські війська





Про атаку на Київ повідомив міський голова Віталій Кличко, пише



Так, уночі ворог атакував столицю ударними дронами та ракетами. Через це в місті виникли проблеми з електропостачанням — без світла залишився лівий берег столиці.



Також окупанти поцілили в житловий будинок у Печерському районі. Наразі відомо про щонайменше дев’ятьох постраждалих, п’ятьох із них шпиталізували.



Також пошкоджено житловий будинок у Голосіївському районі, а в Деснянському районі уламки збитої ракети, попередньо, упали на відкриту територію біля поліклініки.



Через знеструмлення в столиці метрополітен працюватиме за зміненим маршрутом: на червоній лінії поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна»; на зеленій — між станціями «Сирець» — «Кловська»; на синій — без змін.



Як повідомили в ДТЕК, зараз енергетики намагаються якнайшвидше відновити енергопостачання.



Ситуація в інших містах



Окрім Києва, російські війська завдали масованих ударів по інших містах України. Так, унаслідок удару по Запоріжжю загинув 7-річний хлопчик, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. По місту завдали масованих ударів дронами.



В ОВА також зазначили, що в Запоріжжі наразі перекритий проїзд греблею ДніпроГЕС, однак додали, що це попереджувальні заходи. Також там повідомили, що внаслідок російських ударів пошкоджень зазнала газова інфраструктура.



Окрім цього, російські війська завдали масованих ударів по Кременчуку, що на Полтавщині, та по Дніпропетровщині. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вибухи лунали в Дніпрі, Кам'янському та на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.



А через російські удари по Сумській області там запровадили графіки аварійних відключень світла.

