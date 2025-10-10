Росія вдарила по Україні понад 450 дронами і 30 ракетами: знеструмлення є у 9 областях

Володимир Зеленський.



На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці, пише



“Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити”, ‒ зазначив президент.



Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.



У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.



Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.



Зеленський підкреслив, що саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном.



“Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, “сімки” – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки”, ‒ додав президент.



Український очільник зазначив, що усі необхідні служби працюють над відновленням.

