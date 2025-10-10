Росія вдарила по Україні понад 450 дронами і 30 ракетами: знеструмлення є у 9 областях

Росія вдарила по Україні понад 450 дронами і 30 ракетами: знеструмлення є у 9 областях
Росія цієї ночі атакувала України 450 безпілотниками і понад 30 ракетами, знеструмлення є у 9 областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці, пише LB.ua.

“Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити”, ‒ зазначив президент.

Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.

У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

Зеленський підкреслив, що саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном.

“Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, “сімки” – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обовʼязково додасть глобальної безпеки”, ‒ додав президент.

Український очільник зазначив, що усі необхідні служби працюють над відновленням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ефектне відео: ССО знищують російських диверсантів на Донеччині
Сьогодні, 10:25
У Луцьку горіла двоповерхова цегляна будівля
Сьогодні, 10:11
Росія вдарила по Україні понад 450 дронами і 30 ракетами: знеструмлення є у 9 областях
Сьогодні, 09:54
Київ та інші міста масовано атакували російські війська
Сьогодні, 09:19
У Володимирі почали виселення МП із древнього собору
Сьогодні, 09:16
Медіа
відео
1/8