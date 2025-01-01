Ефектне відео: ССО знищують російських диверсантів на Донеччині

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУДРГ противника в Ямполі на Донеччині.Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.На Донеччині противник намагався закріпитися у населеному пункті Ямпіль невеликими диверсійно-розвідувальними групами. Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій.Для стабілізації ситуації та відновлення контролю за районом у населений пункт увійшли групи 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога.В результаті злагоджених дій наших воїнів противник зазнав втрат і був відкинутий від Ямполя.«Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання у найскладніших напрямках, завдаючи ворогу точкових і ефективних ударів. Жодна спроба противника прорватись або закріпитись не залишиться без відповіді», - йдеться у повідомленні.