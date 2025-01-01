Ефектне відео: ССО знищують російських диверсантів на Донеччині
Сьогодні, 10:25
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили ДРГ противника в Ямполі на Донеччині.
Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.
На Донеччині противник намагався закріпитися у населеному пункті Ямпіль невеликими диверсійно-розвідувальними групами. Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій.
Для стабілізації ситуації та відновлення контролю за районом у населений пункт увійшли групи 8 полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога.
В результаті злагоджених дій наших воїнів противник зазнав втрат і був відкинутий від Ямполя.
«Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання у найскладніших напрямках, завдаючи ворогу точкових і ефективних ударів. Жодна спроба противника прорватись або закріпитись не залишиться без відповіді», - йдеться у повідомленні.
