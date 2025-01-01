У Луцьку горіла двоповерхова цегляна будівля

У Луцьку горіла двоповерхова цегляна будівля
10 жовтня о 01:27 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової цегляної будівлі в Луцьку на вулиці Космонавта Леоніда Каденюка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Загорання виникло на горищі. Вогонь швидко поширювався, охопивши значну частину покрівлі на час прибуття вогнеборців.

На місці працювали рятувальники 25-ї, 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також оперативно-координаційний центр. До гасіння було залучено п’ять спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів, у середовищі, непридатному для дихання працювали чотири ланки газодимозахисної служби в спеціальних захисних апаратах.

Пожежу локалізували о 02:20, а ліквідували о 02:51. Потерпілих немає.
Причина займання наразі встановлюється.
Теги: пожежа, Волинь
