У Луцьку горіла двоповерхова цегляна будівля
Сьогодні, 10:11
10 жовтня о 01:27 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової цегляної будівлі в Луцьку на вулиці Космонавта Леоніда Каденюка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загорання виникло на горищі. Вогонь швидко поширювався, охопивши значну частину покрівлі на час прибуття вогнеборців.
На місці працювали рятувальники 25-ї, 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також оперативно-координаційний центр. До гасіння було залучено п’ять спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів, у середовищі, непридатному для дихання працювали чотири ланки газодимозахисної служби в спеціальних захисних апаратах.
Пожежу локалізували о 02:20, а ліквідували о 02:51. Потерпілих немає.
Причина займання наразі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Загорання виникло на горищі. Вогонь швидко поширювався, охопивши значну частину покрівлі на час прибуття вогнеборців.
На місці працювали рятувальники 25-ї, 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також оперативно-координаційний центр. До гасіння було залучено п’ять спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів, у середовищі, непридатному для дихання працювали чотири ланки газодимозахисної служби в спеціальних захисних апаратах.
Пожежу локалізували о 02:20, а ліквідували о 02:51. Потерпілих немає.
Причина займання наразі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ефектне відео: ССО знищують російських диверсантів на Донеччині
Сьогодні, 10:25
У Луцьку горіла двоповерхова цегляна будівля
Сьогодні, 10:11
Росія вдарила по Україні понад 450 дронами і 30 ракетами: знеструмлення є у 9 областях
Сьогодні, 09:54
Київ та інші міста масовано атакували російські війська
Сьогодні, 09:19
У Володимирі почали виселення МП із древнього собору
Сьогодні, 09:16