У Луцьку горіла двоповерхова цегляна будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Загорання виникло на горищі. Вогонь швидко поширювався, охопивши значну частину покрівлі на час прибуття вогнеборців.



На місці працювали рятувальники 25-ї, 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також оперативно-координаційний центр. До гасіння було залучено п’ять спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів, у середовищі, непридатному для дихання працювали чотири ланки газодимозахисної служби в спеціальних захисних апаратах.



Пожежу локалізували о 02:20, а ліквідували о 02:51. Потерпілих немає.



Причина займання наразі встановлюється.



