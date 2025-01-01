Двоголовий орел та георгіївські стрічки: в Успенському соборі у Володимирі знайшли російські символи

У Свято-Успенському соборі у Володимирі, де з самого ранку виконують рішення Господарського суду про передачу у державну власність будівель (пам’ятки архітектури національного значення: Свято-Успенський кафедральний собор, будинок дзвіниці та мури з брамою XII-XVIIст.), знайшли російські символи.



Фото опублікувала Тетяна Палаєвська у фейсбуці, пише БУГ



"Все, що треба знати про УПЦ МП. Успенський собор, жовтень 2025. 12 рік війни...", – йдеться у дописі.



Нагадаємо, клірики московського патріархату намагалися завадити входу державних органів у храм забарикадувавши центральний хід лавками, а потім відмовлялися відчинити двері мотивуючи це відсутністю ключів. Однак, згодом ситуація вирішилась і представники держави зайшли в храм з метою опису та фіксації усього наявного там майна.



