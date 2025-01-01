Офіційно: ухвалили рішення щодо опалювального сезону в Луцьку
Сьогодні, 10:52
У Луцькій територіальній громаді опалювальний сезон розпочнеться лише за умови, якщо середньодобова температура на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 10 жовтня, члени виконавчого комітету під час дистанційного позачергового засідання виконкому, повідомляє міськрада у телеграмі.
Спочатку теплом забезпечуватимуть дитячі, медичні та навчальні заклади.
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" та інші постачальники теплової енергії зобов'язані дотримуватись температурних графіків роботи котелень.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що до опалювального сезону громада готова. На окремих ділянках, де ще тривають ремонти, роботи завершать уже найближчим часом.
