Офіційно: ухвалили рішення щодо опалювального сезону в Луцьку

У Луцькій територіальній громаділише за умови, якщо середньодобова температура на вулиці протягом трьох діб буде + 8°C та нижче.Таке рішення ухвалили сьогодні, 10 жовтня, члени виконавчого комітету під час дистанційного позачергового засідання виконкому, повідомляє міськрада у телеграмі.Спочатку теплом забезпечуватимуть дитячі, медичні та навчальні заклади.Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" та інші постачальники теплової енергії зобов'язані дотримуватись температурних графіків роботи котелень.Міський головазазначив, що до опалювального сезону громада готова. На окремих ділянках, де ще тривають ремонти, роботи завершать уже найближчим часом.