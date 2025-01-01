Аварійні відключення: де сьогодні в Україні вимикають світло. СПИСОК МІСТ









Заява "Укренерго"



Як повідомили у компанії, внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.



"Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - повідомили у компанії.



Варто зауважити, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.



Київ та область



У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.



Як повідомили у КМДА, через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання у частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.



Так, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Там можна зігрітись, зарядити свої електронні пристрої, мати доступ до води, та укриття під час повітряної тривоги.



Навчальний процес



За даними КМДА, у столиці навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.



"У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів - дозвольте сьогодні працювати дистанційно", - повідомили у відомстві.



Київська область



А ось в Київській області у частині Бориспільського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.



Водночас у Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.



У населених пунктах розгортаються пункти незламності. А об'єкти інфраструктури переходять на генератори.



Відомо, що внаслідок ворожої атаки частина Броварів, села Требухів та Княжичі залишаються без світла. Однак, заклади освіти та садочки забезпечені генераторами, тому навчальний процес триває у звичному режимі.



Суми та область



У Сумській області сьогодні будуть діяти графіки аварійних відключень світла.



Обмеження застосовуються за вказівкою НЕК Укренерго через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.



Станом на 08:30 графіки діють для 10 черг споживачів.



"На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго", - повідомила міська рада Сум.



Чернігів та область



У Чернігові та області протягом дня будуть діяти графіки погодинних відключень. За даними "Чернігівобленерго", якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень.



Полтава та область



За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.



Станом на 08:45 без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ.



"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило", - повідомили в ОВА.



Харківська область



Сьогодні також запроваджено аварійні відключення світла у Харківській області. Зокрема, у Ізюмській та Балаклійській МВА.



"У місті Балаклія та частково по території Балаклійської громади відсутнє електропостачання. Про відновлення електропостачання буде поінформовано додатково", - повідомила влада.



Згодом стало відомо, що у місті Ізюм та Ізюмському районі вводяться аварійні відключення електроенергії. В МВА зазначили, що час включення світла поки що невідомий.



Відключення запроваджено і у Златопільській громаді.



"Як повідомили в Златопільському РЕМ, наразі в частині громади застосовано аварійний графік відключення електроенергії", - повідомив міський голова Микола Бакшеєв.



Обстріл 10 жовтня



Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу столиці поранення отримали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.



Під вогнем опинилися також Дніпро та Запоріжжя - унаслідок обстрілів там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередніми даними, головною метою російських атак були об’єкти енергетичної інфраструктури.

