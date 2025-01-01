Волинські воїни посіли друге місце на змаганнях кращих дронарів Сил оборони
Сьогодні, 11:45
У Кам’янці-Подільському відвирувало чергове суперзмагання кращих дронарських колективів Сил оборони – гонка «Дикі дрони».
Учасники боролися за першість у двох категоріях: FPV-дрони та командна взаємодія, повідомляє у фейсбуці волинська 100 окрема механізована бригада.
Приємно, що в командній взаємодії потужно виступили представники волинської «Сталевої Сотки» – команда батальйону безпілотних систем Voron 100 омбр посіла високе друге місце.
FPV-дрони:
1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;
2 місце: 4 окрема важка механізована бригада;
3 місце: 6 центр ССО.
Командна взаємодія:
1 місце: 155 навчальний центр «Ятаган»;
2 місце: батальйон БпС Voron 100 окремої механізованої бригади;
3 місце: 153 навчальний центр.
