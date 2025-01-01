Вражаючі фото: волинські розвідники вирушають на нічне завдання

волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вирушають на нічне завдання.



Про це у фейсбуці повідомила військова частина.



Нічна магія та таїнство розвідників.



Є лічені хвилини, щоб узяти все необхідне: чітко, швидко, злагоджено.



«Все готово. Не прощаємось!» - князівські розвідники вирушають на чергове бойове завдання.



Ніч буде довгою. Для декого з ворогів – вічною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували ефектні світлини, як військовослужбовці розвідки14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вирушають на нічне завдання.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.Нічна магія та таїнство розвідників.Є лічені хвилини, щоб узяти все необхідне: чітко, швидко, злагоджено.«Все готово. Не прощаємось!» - князівські розвідники вирушають на чергове бойове завдання.Ніч буде довгою. Для декого з ворогів – вічною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію