Вражаючі фото: волинські розвідники вирушають на нічне завдання
У мережі опублікували ефектні світлини, як військовослужбовці розвідки волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вирушають на нічне завдання.

Про це у фейсбуці повідомила військова частина.

Нічна магія та таїнство розвідників.

Є лічені хвилини, щоб узяти все необхідне: чітко, швидко, злагоджено.

«Все готово. Не прощаємось!» - князівські розвідники вирушають на чергове бойове завдання.

Ніч буде довгою. Для декого з ворогів – вічною.


