Вражаючі фото: волинські розвідники вирушають на нічне завдання
Сьогодні, 12:30
У мережі опублікували ефектні світлини, як військовослужбовці розвідки волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вирушають на нічне завдання.
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
Нічна магія та таїнство розвідників.
Є лічені хвилини, щоб узяти все необхідне: чітко, швидко, злагоджено.
«Все готово. Не прощаємось!» - князівські розвідники вирушають на чергове бойове завдання.
Ніч буде довгою. Для декого з ворогів – вічною.
