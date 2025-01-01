У волинській бригаді показали, як використовують наземні дрони





Наразі комплекси виконують важливі для логістики завдання, а також дистанційно мінують, розмінують території, виконують функцію розвідки та евакуації, пише



"Зараз реалії бойового зіткнення такі, що більшість процесів треба переводити у автоматичний режим, без використання людей. Зараз ми переводимо нашу логістику на наземні роботизовані комплекси. До цього використовувались безпілотні літальні засоби" — розповів військовослужбовець 14 бригади Володимир.



За словами військового, розвиток НРК дозволяє перевозити у десятки разів більше вантажу з більшою ефективністю, ніж це робилося раніше.



"Це також дає можливості та перспективи для евакуації для дистонційного мінування в більшому об'ємі, в більших масштабах і у багатьох інших рішеннях. Наприклад, там де в погану погоду повітряний дрон не може літати, то наземний дрон може виконувати цю роботу" — зазначив боєць.



У бригаді нині діє навчальний центр наземних роботизованих комплексів, де війскові відпрацьовують використання і обслуговування НРК в умовах бойових дій.

