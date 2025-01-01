Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
Трагічна звістка надійшла до мешканців Шацька на Волині- на війні з російськими окупантами загинув Панасюк Сергій Іванович (15. 01. 1983 р. н.)
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Сергій народився в Ковелі, дитинство і юність його пройшли в Шацьку.
29 червня 2025 року Сергій був мобілізований до українського війська. Україну боронив у складі в/ч А 4862. Свій останній бій прийняв 6 жовтня на Донеччині.
В Ковелі у воїна залишився батько, в Шацьку - мама і брат.
«В скорботі схиляємо голови перед світлою памʼяттю воїна, який віддав за Україну, її свободу і незалежність найцінніше - своє життя. Висловлюємо щирі співчуття його рідним. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про місце і день похорону повідомлять додатково.
