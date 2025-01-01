У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем

У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
У 20-й бригаді «Любарт» створюється інноваційний батальйон безпілотних систем, до складу якого приєднається професійний підрозділ «Нахтіґаль», що має велику історію бойових звершень.

Про це у телеграмі повідомляє 20-та бригада «Любарт» корпусу «АЗОВ» Нацгвардії України.

Сформований у 2023 році, «Нахтіґаль» об’єднав бійців морської піхоти, ДШВ, ССО та інших бойових підрозділів, які активно опановували та вдосконалювалися у сфері безпілотних систем. За час свого існування підрозділ успішно виконував бойові завдання та завдавав значної шкоди противнику на Херсонському, Донецькому, Курському та Запорізькому напрямках.

Батальйон «Нахтіґаль» у складі бригади «Любарт» об’єднає операторів, інженерів, техніків та аналітиків для впровадження й експлуатації сучасних роботизованих систем, а також для ефективного ураження противника та збереження життя побратимів.

«Приєднуйся до батальйону «Нахтіґаль» 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов», - закликали у військовій частині.


