У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10
У 20-й бригаді «Любарт» створюється інноваційний батальйон безпілотних систем, до складу якого приєднається професійний підрозділ «Нахтіґаль», що має велику історію бойових звершень.
Про це у телеграмі повідомляє 20-та бригада «Любарт» корпусу «АЗОВ» Нацгвардії України.
Сформований у 2023 році, «Нахтіґаль» об’єднав бійців морської піхоти, ДШВ, ССО та інших бойових підрозділів, які активно опановували та вдосконалювалися у сфері безпілотних систем. За час свого існування підрозділ успішно виконував бойові завдання та завдавав значної шкоди противнику на Херсонському, Донецькому, Курському та Запорізькому напрямках.
Батальйон «Нахтіґаль» у складі бригади «Любарт» об’єднає операторів, інженерів, техніків та аналітиків для впровадження й експлуатації сучасних роботизованих систем, а також для ефективного ураження противника та збереження життя побратимів.
«Приєднуйся до батальйону «Нахтіґаль» 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов», - закликали у військовій частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє 20-та бригада «Любарт» корпусу «АЗОВ» Нацгвардії України.
Сформований у 2023 році, «Нахтіґаль» об’єднав бійців морської піхоти, ДШВ, ССО та інших бойових підрозділів, які активно опановували та вдосконалювалися у сфері безпілотних систем. За час свого існування підрозділ успішно виконував бойові завдання та завдавав значної шкоди противнику на Херсонському, Донецькому, Курському та Запорізькому напрямках.
Батальйон «Нахтіґаль» у складі бригади «Любарт» об’єднає операторів, інженерів, техніків та аналітиків для впровадження й експлуатації сучасних роботизованих систем, а також для ефективного ураження противника та збереження життя побратимів.
«Приєднуйся до батальйону «Нахтіґаль» 20 бригади «Любарт» 1 корпусу НГУ «Азов», - закликали у військовій частині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Виїжджали за кордон нібито «по роботі»: на Волині чоловік та жінка «допомагали» ухилянтам залишити країну
Сьогодні, 13:01
Нова втрата: на Донеччині поліг волинянин Сергій Панасюк
Сьогодні, 12:36
У «Любарті» створюють батальйон безпілотних систем
Сьогодні, 12:10
Туреччина зменшує залежність від російського газу
Сьогодні, 11:44