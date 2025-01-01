«У 2026-му зарплати вчителів збільшать», - заступниця міністра освіти та науки, яка перебувала з візитом на Волині





Про це під час пресбрифінгу у Волинській ОВА, який відбувся у середу, 22 жовтня, заявила заступниця міністра освіти й науки України Надія Кузьмичова, пише



Збільшення зарплат допоможе знизити кадровий голод у галузі освіти і мінімізувати відтік вчителів зі шкіл, а також привабити нових.



Зі слів Кузьмичової, зростатимуть зарплати двічі: у січні та вересні. МОН спільно із Мінфіном напрацювали декілька моделей, як це реалізувати, фінальне рішення мають ухвалити незабаром.



«Я не можу зараз говорити про ці моделі, адже розумію, що це найбільш чутлива тема, і до ухвалення політичного рішення це буде неправильно робити, але є однозначним фактом, що з наступного року зарплати вчителів збільшать», — зазначила посадовиця.



Вона погодилась, що збільшення усе одно буде недостатнім, але пообіцяла, що заробітна плата для всіх педагогів буде на більш гідному рівні, зокрема й для молодих вчителів. На її думку, це зупинить відтік фахівців з галузі.



За прогнозами фахівців, кількість учнів в українських школах у найближчі роки також зменшиться через демографічну кризу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного року зросте зарплата вчителів. У проєкті держбюджету на 2026 рік для підвищення престижності праці педагогів заклали 53 млрд грн.Про це під час пресбрифінгу у Волинській ОВА, який відбувся у середу, 22 жовтня, заявила заступниця міністра освіти й науки України, пише misto.media Збільшення зарплат допоможе знизити кадровий голод у галузі освіти і мінімізувати відтік вчителів зі шкіл, а також привабити нових.Зі слів Кузьмичової, зростатимуть зарплати двічі: у січні та вересні. МОН спільно із Мінфіном напрацювали декілька моделей, як це реалізувати, фінальне рішення мають ухвалити незабаром.«Я не можу зараз говорити про ці моделі, адже розумію, що це найбільш чутлива тема, і до ухвалення політичного рішення це буде неправильно робити, але є однозначним фактом, що з наступного року зарплати вчителів збільшать», — зазначила посадовиця.Вона погодилась, що збільшення усе одно буде недостатнім, але пообіцяла, що заробітна плата для всіх педагогів буде на більш гідному рівні, зокрема й для молодих вчителів. На її думку, це зупинить відтік фахівців з галузі.За прогнозами фахівців, кількість учнів в українських школах у найближчі роки також зменшиться через демографічну кризу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію