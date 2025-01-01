Уряд виділив понад 40 мільйонів на відновлення волинського ліцею після обстрілу

російського обстрілу.



Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду вчора, 22 жовтня, повідомляє у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Зокрема кошти виділено Волинській обласній державній адміністрації (для Волинської обласної військової адміністрації) з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, що склалася на території Луцької територіальної громади Волинської області внаслідок масованої комбінованої атаки РФ 6 червня 2025 року.



Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони, внаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок, п’ятеро людей постраждали.





