Контррозвідка вполювала російських «кротів» на оборонному заводі на Миколаївщині

Працівники СБУ затримали «кротів» російського гру, які шпигували на оборонному заводі Миколаївщини.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії із Міністром оборони Українище одне агентурне проникнення ворога до підприємств оборонно-промислового комплексу нашої держави.За результатами комплексних заходів на Миколаївщині затримано лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на російську воєнну розвідку (більш відому як гру).Як встановило розслідування, агенти діяли окремо один від одного і «зливали» окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта.Також російські спецслужбісти намагалися дізнатися через «кротів» про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.Крім цього, фігуранти «звітували» кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ.Працівники СБУ викрили ворожу розвідактивність і затримали обох агентів під час робочих змін.За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги воєнної розвідки рф, коли публікували в Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких рашисти готували повітряні удари.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.