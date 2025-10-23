Санкції Трампа проти москви викликали паніку в Китаї

Санкції США проти російських енергетичних гігантів «Роснефть» і «Лукойл» викликали глибокий шок у нафтовій промисловості Китаю. Державні та приватні нафтопереробні компанії КНР опинилися під тиском — необхідно зберегти стабільність постачань, водночас уникаючи ризику потрапити під вторинні санкції.



Близько 20% імпорту сирої нафти Китаю, тобто майже 2 мільйони барелів на день, надходить із росії. Внесення Вашингтоном «Роснефти» та «Лукойлу» до санкційних списків стало одним із найжорсткіших кроків США, спрямованих проти покупців російської нафти. Згідно з рішенням уряду США, усі операції з цими компаніями мають бути завершені до 21 листопада.



Китайські фірми, які продовжать співпрацю з підсанкційними компаніями, ризикують втратити доступ до західних банківських систем і доларових розрахунків. Дотримання санкцій, своєю чергою, означатиме втрату зниженої російської нафти, яка допомагала стримувати ціни на енергоносії.



Особливе занепокоєння викликає вплив обмежень на великі спільні проєкти: зокрема, участь «Лукойлу» в іракському проєкті «Басра» та Каспійському трубопровідному консорціумі. Західні компанії вже стали обережнішими у співпраці з приватними НПЗ у провінції Шаньдун, після того як до чорного списку також потрапила китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical Co.



Найвразливішими залишаються нафтопереробні заводи на півночі Китаю, які працюють на сировині, що постачається трубопроводом ESPO між «Роснефтью» та державною CNPC. Хоча ці постачання мають міжурядовий характер, не виключено, що вторинні санкції можуть ускладнити навіть цей напрямок.



За даними Kpler, «Роснефть» і «Лукойл» минулого року забезпечували близько 25% усього експорту російської нафти до Китаю. Нові обмеження США, Великої Британії та ЄС суттєво посилюють ризики для китайських енергетичних компаній, що продовжують співпрацювати з москвою.



