Трамп вдарив по рф новими санкціями

санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу» й закликали росію до припинення війни.



Про це повідомляє



Учора, 22 жовтня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефти» та «Лукойлу».



За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), обмеження пов’язані з відсутністю готовності москви до мирних переговорів і припинення війни в Україні.



«Настав час зупинити вбивства та оголосити негайне припинення вогню», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Він наголосив, що ці компанії є ключовими джерелами доходів для військової машини кремля, тому обмеження мають на меті послабити енергетичний сектор росії та її фінансову спроможність продовжувати війну.



Під санкції потрапили також низка дочірніх структур «Роснефти» та «Лукойлу», зазначених у додатку до офіційного рішення. Всі організації, що прямо чи опосередковано належать цим компаніям більш ніж на 50%, також блокуються відповідно до Указу №14024.



Вашингтон закликав союзників приєднатися до цих заходів і підтримати зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення бойових дій в Україні.



