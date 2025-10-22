Стало відомо, якою буде ціна на електроенергію на опалювальний сезон

Стало відомо, якою буде ціна на електроенергію на опалювальний сезон
Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише LB.ua.

За її словами, уряд продовжив дію покладення спеціальних обов'язків на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

«Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год», - зазначила Свириденко.

Вона також повідомила, що збережуть і пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. «Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год», - уточнила прем’єрка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп вдарив по рф новими санкціями
Сьогодні, 10:03
Стало відомо, якою буде ціна на електроенергію на опалювальний сезон
Сьогодні, 09:43
Підтвердили загибель на фронті волинянина, який зник у лютому
Сьогодні, 09:20
Трамп підтвердив скасування зустрічі з путіним у Будапешті: наші розмови ні до чого не приводять
Сьогодні, 09:15
Допомога ЗСУ: луцькі дітлахи зібрали понад 10 тонн каштанів
Сьогодні, 09:04
Медіа
відео
1/8