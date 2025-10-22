Стало відомо, якою буде ціна на електроенергію на опалювальний сезон





Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише



За її словами, уряд продовжив дію покладення спеціальних обов'язків на електроенергію до 30 квітня 2026 року.



«Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год», - зазначила Свириденко.



Вона також повідомила, що збережуть і пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. «Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год», - уточнила прем’єрка.

