Стало відомо, якою буде ціна на електроенергію на опалювальний сезон
Сьогодні, 09:43
Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише LB.ua.
За її словами, уряд продовжив дію покладення спеціальних обов'язків на електроенергію до 30 квітня 2026 року.
«Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год», - зазначила Свириденко.
Вона також повідомила, що збережуть і пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. «Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год», - уточнила прем’єрка.
