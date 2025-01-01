Трамп підтвердив скасування зустрічі з путіним у Будапешті: наші розмови ні до чого не приводять
Сьогодні, 09:15
Президент США Дональд Трамп заявив, що відклав заплановану зустріч з главою рф володимиром путіним, вказавши на відсутність прогресу у завершенні російсько-української війни.
Про це він розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТ Марком Рютте у Білому домі, пише Громадське.
«Ми скасували зустріч із президентом путіним. У мене склалося враження, що ми не досягнемо того, чого мали досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», — пояснив Трамп.
Коли його запитали, чи вважає він, що глава рф не був із ним чесним, то президент США відповів, що розмови з путіним «бувають добрими», але зрештою «вони просто нікуди не ведуть».
Нагадаємо, перед цим Міністерство фінансів США оголосило санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу». Як пояснив міністр фінансів Скотт Бессент, рішення пов’язано із тим, що путін «не сів за стіл переговорів чесно та прямолінійно, як ми сподівалися».
Що передувало?
16 жовтня Дональд Трамп поговорив телефоном із володимиром путіним. За підсумками зустрічі президент США повідомив, що вони зустрінуться в Будапешті, щоб обговорити завершення російсько-української війни.
Наступного дня Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Після чого закликав до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту та порадив росії та Україні «зупинитися там, де вони є».
Зеленський підтримав ідею зупинитися по наявній лінії фронту, а в кремлі заявили, що «позиції рф не змінюються». Згодом медіа із посиланням на джерела у Білому домі написали, що Трамп відклав зустріч з путіним. Сам він заявляв, що «не хочу марнувати час» на зустрічі, які не приведуть до закінчення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТ Марком Рютте у Білому домі, пише Громадське.
«Ми скасували зустріч із президентом путіним. У мене склалося враження, що ми не досягнемо того, чого мали досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», — пояснив Трамп.
Коли його запитали, чи вважає він, що глава рф не був із ним чесним, то президент США відповів, що розмови з путіним «бувають добрими», але зрештою «вони просто нікуди не ведуть».
Нагадаємо, перед цим Міністерство фінансів США оголосило санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу». Як пояснив міністр фінансів Скотт Бессент, рішення пов’язано із тим, що путін «не сів за стіл переговорів чесно та прямолінійно, як ми сподівалися».
Що передувало?
16 жовтня Дональд Трамп поговорив телефоном із володимиром путіним. За підсумками зустрічі президент США повідомив, що вони зустрінуться в Будапешті, щоб обговорити завершення російсько-української війни.
Наступного дня Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Після чого закликав до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту та порадив росії та Україні «зупинитися там, де вони є».
Зеленський підтримав ідею зупинитися по наявній лінії фронту, а в кремлі заявили, що «позиції рф не змінюються». Згодом медіа із посиланням на джерела у Білому домі написали, що Трамп відклав зустріч з путіним. Сам він заявляв, що «не хочу марнувати час» на зустрічі, які не приведуть до закінчення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель на фронті волинянина, який зник у лютому
Сьогодні, 09:20
Трамп підтвердив скасування зустрічі з путіним у Будапешті: наші розмови ні до чого не приводять
Сьогодні, 09:15
Допомога ЗСУ: луцькі дітлахи зібрали понад 10 тонн каштанів
Сьогодні, 09:04
Ще одне місто на Волині призупинило теплопостачання
Сьогодні, 08:20