Підтвердили загибель на фронті волинянина, який зник у лютому

Офіційно підтвердили загибель на війні військовослужбовцяз Волині, який із лютого вважався зниклим безвісти.Про це у фейсбуці повідомляє Колківська селищна рада.Надійшла страшна звістка про те, що підтвердилася загибель земляка, Захисника України Бомазюка Віталія Анатолійовича (21 березня 1977 року народження), жителя села Четвертня.Солдат Віталій Бомазюк героїчно загинув 11 лютого 2025 року в Луганській області, під час виконання обов'язків військової служби. З цієї дати він вважався зниклим безвісти, і, на превеликий жаль, сьогодні ниточка надії для рідних обірвалася.«Вся громада схиляє голови перед мужністю та жертовністю нашого Героя. Висловлюємо найглибші та найщиріші співчуття рідним та близьким Віталія Анатолійовича. Це непоправна втрата для всіх нас. Вічна і світла пам'ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.Про дату, час прибуття скорботного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.