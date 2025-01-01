Українські десантники звільнили село на Донеччині





Про це Командування ДШВ повідомило у своїх соцмережах, пише



Зокрема, село звільняв 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ. У межах операції в полон взяли понад 50 окупантів.



«Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор — символ повернення життя, свободи і сили духу», — наголосили десантники.



Ситуація на Покровському напрямку



У серпні 1 корпус Національної гвардії «Азов» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку після того, як окупанти посилили там наступ.



Зрештою, українські військові «зрізали» виступ окупаційних сил рф під Добропіллям. Зокрема, протягом минулого місяця вдалося зачистити населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.



Однак речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов казав hromadske наприкінці серпня, що в нижній частині виступу ще присутні росіяни.



Станом на середину жовтня за весь час операції Сили оборони звільнили 182,8 км² території Покровського району. Ще 230,1 км² — зачистили від диверсантів.

