Як працює рембат волинської бригади ЗСУ: показали фото
У мережі опублікували світлини, як бійці ремонтно-відновлювального батальйону волинської 100-ї окремої механізованої бригади повертають у стрій пошкоджену техніку.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.

«Ремонтно-відновлювальний батальйон, або ж просто «рембат» нашої «Сталевої Сотки»! Чолов’яги, які служать у цьому підрозділі вміють творити справжнісінькі дива», - йдеться у повідомленні.

Евакуювати пошкоджену техніку з поля бою, швидко та якісно відремонтувати, а ще – спроектувати, виготовити й змонтувати захисні екрани. З усім цим бійці-ремонтники 100 омбр справляються на відмінно.


