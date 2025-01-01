Як працює рембат волинської бригади ЗСУ: показали фото

повертають у стрій пошкоджену техніку.



Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.



«Ремонтно-відновлювальний батальйон, або ж просто «рембат» нашої «Сталевої Сотки»! Чолов’яги, які служать у цьому підрозділі вміють творити справжнісінькі дива», - йдеться у повідомленні.



Евакуювати пошкоджену техніку з поля бою, швидко та якісно відремонтувати, а ще – спроектувати, виготовити й змонтувати захисні екрани. З усім цим бійці-ремонтники 100 омбр справляються на відмінно.





