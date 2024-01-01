Вони роблять дива – хлопці з ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади
Сьогодні, 19:19
Від злагодженої роботи всіх складових кожного військового організму залежить загальний успіх бойового з’єднання. Тому поняття тилових і передових підрозділів взаємопов’язані. І рембат 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого це підтверджує повсякденною діяльністю.
Про це повідомляють у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.
Підрозділ укомплектований військовослужбовцями необхідної кваліфікації. Є основне обладнання та матеріали. Найголовніше, що тут служать загальній справі справді вірою та правдою.
Оскільки з’єднання виконує бойові завдання на Харківщині, а до пункту постійної дислокації далеко за тисячу кілометрів, то від успіщної роботи цих військових майстрів та їхніх командирів багато в чому залежить переможний результат усіх підрозділів Князівської бригади.
“Вони роблять дива! Ремонтують техніку та озброєння швидко і якісно, бо знають, що на передовій це дуже потрібно! Вони – це хлопці з ремонтно-відновлювального батальйону Князівської бригади”, – таку коротку і влучну характеристику цій категорії військовослужбовців надали в 14 ОМБр.
"Хто прагне поповнити лави славетної Князівської бригади саме для служби в ремонтному батальйоні, той має можливість отримати додаткову інформацію: сall center – 068-234-19-68, 093-533-06-16; відділення персоналу – 097-913-85-18; фінансова служба – 063-435-39-59", - наголошують в командуванні.
Фото надані Службою зв’язків з громадськістю 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.
Підрозділ укомплектований військовослужбовцями необхідної кваліфікації. Є основне обладнання та матеріали. Найголовніше, що тут служать загальній справі справді вірою та правдою.
Оскільки з’єднання виконує бойові завдання на Харківщині, а до пункту постійної дислокації далеко за тисячу кілометрів, то від успіщної роботи цих військових майстрів та їхніх командирів багато в чому залежить переможний результат усіх підрозділів Князівської бригади.
“Вони роблять дива! Ремонтують техніку та озброєння швидко і якісно, бо знають, що на передовій це дуже потрібно! Вони – це хлопці з ремонтно-відновлювального батальйону Князівської бригади”, – таку коротку і влучну характеристику цій категорії військовослужбовців надали в 14 ОМБр.
"Хто прагне поповнити лави славетної Князівської бригади саме для служби в ремонтному батальйоні, той має можливість отримати додаткову інформацію: сall center – 068-234-19-68, 093-533-06-16; відділення персоналу – 097-913-85-18; фінансова служба – 063-435-39-59", - наголошують в командуванні.
Фото надані Службою зв’язків з громадськістю 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вони роблять дива – хлопці з ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади
Сьогодні, 19:19
У Києві двоє диверсантів на замовлення росії вчинили підпал біля вантажної станції Укрзалізниці
Сьогодні, 18:43
У Луцьку рятувальники визволили з пастки ніжку 2-річної дівчинки
Сьогодні, 18:09
Глава оборонного комітету Бундестагу – за використання Україною німецької зброї в Курській області
Сьогодні, 17:12
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Кушніром
Сьогодні, 16:41