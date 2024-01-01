Вони роблять дива – хлопці з ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади

Від злагодженої роботи всіх складових кожного військового організму залежить загальний успіх бойового з’єднання. Тому поняття тилових і передових підрозділів взаємопов’язані. І рембат 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого це підтверджує повсякденною діяльністю.Про це повідомляють у відділі зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.Підрозділ укомплектований військовослужбовцями необхідної кваліфікації. Є основне обладнання та матеріали. Найголовніше, що тут служать загальній справі справді вірою та правдою.Оскільки з’єднання виконує бойові завдання на Харківщині, а до пункту постійної дислокації далеко за тисячу кілометрів, то від успіщної роботи цих військових майстрів та їхніх командирів багато в чому залежить переможний результат усіх підрозділів Князівської бригади.“Вони роблять дива! Ремонтують техніку та озброєння швидко і якісно, бо знають, що на передовій це дуже потрібно! Вони – це хлопці з ремонтно-відновлювального батальйону Князівської бригади”, – таку коротку і влучну характеристику цій категорії військовослужбовців надали в 14 ОМБр."Хто прагне поповнити лави славетної Князівської бригади саме для служби в ремонтному батальйоні, той має можливість отримати додаткову інформацію: сall center – 068-234-19-68, 093-533-06-16; відділення персоналу – 097-913-85-18; фінансова служба – 063-435-39-59", - наголошують в командуванні.